Путин исполнит мечты трех детей

Это произойдет в рамках акции "Елка желаний"

В понедельник Владимир Путин посетит с визитом Индию. Как ожидается, в ходе переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди будут обсуждены новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию двусторонних отношений и подписан пакет документов. А накануне российский президент наградил лауреатов премии "Мы вместе", принял участие в акции "Ёлка желаний" и обсудил ситуацию с пандемией с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Российская вакцина применяется во многих странах мира. Ее безопасность и эффективность доказана независимыми исследованиями. По мнению Владимира Путина, "Спутник V" должен как можно быстрее получить сертификат ВОЗ.

"Я хотел бы отметить наши совместные усилия по борьбе с гуманитарными последствиями пандемии COVID-19. Спустя практически два года после выявления первого случая COVID-19 мы все еще далеки от завершения этой пандемии. Одно из решений, чтобы побороть распространение вируса - равный доступ к вакцине", - отметил президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

"Полностью согласен, важнейшая задача - вакцинация населения. Мы стараемся идти по пути убеждения, а не принуждения. Мы стараемся бороться с предрассудками населения и в целом мы видим, что это приносит результат. Нужно добиться того, что люди, которые привились российской вакциной, имели возможность свободно передвигаться по миру. Чувствовать себя полноценными гражданами и не были ущемлены в правах при пресечении границ", - отметил Путин.

Добро и сострадание не знает границ - уверены организаторы премии "Мы вместе", которая в этом году стала международной - 25 тысяч заявок из 60 стран мира. Совершенно новый уровень, констатирует президент, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

"Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее. Я очень часто говорю и слышу со стороны, что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная", - отметил Путин.

Волонтеры "всегда очень остро чувствуют нерв происходящих событий". Идут туда, где трудно и опасно. Красная зона, наводнение на юге России или лесные пожары в Якутии. Помощь добровольцам оказывают общественные организации и партии, включая "Единую Россию." Ну а сам Владимир Путин накануне подписал указ о награждении медалью Луки Крымского волонтёров-медиков, а также других участников всероссийской акции "Мы вместе".

"Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев", - сказал Путин.

Президент вручил награду победителю в номинации "Волонтер года". Им стал Павел Бережанский - заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, который в свободное от работы время организовал "горячую линию", где отвечал на вопросы о коронавирусе у детей. Три сотни звонков ежедневно - от Владивостока до Майями.

В детские стационары по всей стране волонтёры придут в канун Нового года, чтобы побыть волшебниками. В акции "Ёлка желаний" традиционно принимает участие президент. На этот раз выбрать открытку Владимиру Путину помогал юный ведущий церемонии.

Президент исполнит три желания. Пятилетний Осор Аюшеев из Бурятии мечтает побывать в роли пожарного, а 13-летняя Татьяна Троценко из Ставропольского края увидеть "Лебединое озеро" на сцене Мариинского театра. "Елки желаний" сейчас установлены по всей стране - от торговых центров до залов Кремля.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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