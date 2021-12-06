Детеныш древней акулы родился в Приморском океанариуме

Это очень важное событие

Большая радость для учёных. В Приморском океанариуме появилось на свет потомство зебровидной акулы - самого древнего и малоизученного вида. В нашей стране это произошло впервые. Рождению малыша предшествовал период долгого ожидания.

Этого момента ждали три года. В 2018-м в Приморском океанариуме появились пять зебровидных бычьих акул – морские хищники прибыли из Японии. Два самца и три самки быстро освоились на новом месте, однако все попытки размножения результатов не приносили. Яйца оказывались пустыми, неоплодотворенными. Но учёные не теряли надежды и с января внимательно следили за последней кладкой, которую оставила самая старшая из самок. Спустя 11 месяцев на свет появилось первое потомство.

Первый родившийся в России зебровидный акулёнок ещё совсем малыш: весит 35 граммов при росте в 177 миллиметров. Он отлично плавает, но самостоятельно питаться ещё не привык.

"Они питаются в яйцевой капсуле желтком, и он довольно питательный, и веществ питательных им хватает. Сейчас главное показывать ей пищу, предлагать, чтобы она поняла, что это еда и что это будет регулярно", - рассказала биолог Приморского океанариума Евгения Морозова.

Как говорят сотрудники, акулёнок похож на своих родителей, но имеет более контрастную расцветку. Его появление на свет – большое событие для науки. Зебровидные акулы не являются редким видом, но относятся к малоизученным. При том, что именно они – самые древние из всех живущих сейчас на земле акул, заставшие ещё времена динозавров.

За 242 миллиона лет эти хищники практически не изменились. Как и их рацион: это беспозвоночные, моллюски, морские ежи, иногда рыба. При этом зебровидные – самые безопасные акулы для человека. Ни одного случая нападения за почти 200 лет наблюдений. Даже в дикой природе к ним можно запросто подплыть и погладить.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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