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Год с прививкой: как набирала обороты вакцинация в Москве

15:00
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

В течение года сильно расширилось число мест, где можно привиться

6 декабря ровно год, как в Москве, первой в стране, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В городе в короткие сроки были организованы помещения и проведены консультации с медиками.
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Первые недели желающих было немного, но уже к январю цифры посетивших пункты вакцинации стали увеличиваться. Помимо поликлиник, в течение года точки открылись в популярных местах горожан, торговых центрах, а летом и в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.

Группой риска остаются граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, но прививаться от ковида нужно всем взрослым.

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