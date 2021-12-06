Год с прививкой: как набирала обороты вакцинация в Москве

В течение года сильно расширилось число мест, где можно привиться

6 декабря ровно год, как в Москве, первой в стране, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В городе в короткие сроки были организованы помещения и проведены консультации с медиками.

Первые недели желающих было немного, но уже к январю цифры посетивших пункты вакцинации стали увеличиваться. Помимо поликлиник, в течение года точки открылись в популярных местах горожан, торговых центрах, а летом и в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.

Группой риска остаются граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, но прививаться от ковида нужно всем взрослым.

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