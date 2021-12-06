Володин высказался о развитии волонтерства

Важно создать условия для того, чтобы оно развивалось в разных сферах, отметил спикер Госдумы

Поддержку и развитие волонтёрского движения в России обсудили в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме. Они стали первыми в новом созыве.

В ходе дискуссии говорили о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы. Речь также зашла о том, какие законодательные барьеры необходимо снять, чтобы улучшить работу движения, сообщает "ТВ Центр".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: важно создать условия для того, чтобы волонтёрство развивалось в разных сферах. Он обратился к Минэкономразвития и Росмолодёжи с просьбой в течение месяца подготовить предложения по поддержке добровольцев.

"Вы знаете, наш президент уделяет огромное внимание волонтерскому движению, его поддержке, и дальше будет поддержка движению. Ну а Госдума должна реализовывать в рамках своих полномочий законодательное обеспечение тем инициативам, которые высказывает президент", - отметил Володин.

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