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Володин высказался о развитии волонтерства

14:55
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Важно создать условия для того, чтобы оно развивалось в разных сферах, отметил спикер Госдумы

Поддержку и развитие волонтёрского движения в России обсудили в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме. Они стали первыми в новом созыве.
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В ходе дискуссии говорили о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы. Речь также зашла о том, какие законодательные барьеры необходимо снять, чтобы улучшить работу движения, сообщает "ТВ Центр".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: важно создать условия для того, чтобы волонтёрство развивалось в разных сферах. Он обратился к Минэкономразвития и Росмолодёжи с просьбой в течение месяца подготовить предложения по поддержке добровольцев.

"Вы знаете, наш президент уделяет огромное внимание волонтерскому движению, его поддержке, и дальше будет поддержка движению. Ну а Госдума должна реализовывать в рамках своих полномочий законодательное обеспечение тем инициативам, которые высказывает президент", - отметил Володин.

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