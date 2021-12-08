СКР показал видео допроса устроившего стрельбу в московском МФЦ

Следствие намерено просить об аресте мужчины

Следственный комитет показал видео с задержанным за стрельбу в столичном МФЦ. В результате его действий погибли два человека.

На кадрах видно, как мужчину заводят в кабинет к следователю. Какие вопросы задали задержанному неизвестно, поскольку СКР распространил видео без звука.

Как сообщили в Следственном комитете, по месту жительства задержанного были проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность.

"Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СКР.

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