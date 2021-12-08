"Союз МС-20" с японскими туристами успешно пристыковался к МКС

Туристические полеты возобновились после 12-летнего перерыва

"Союз МС-20" успешно пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции. На борту транспортного пилотируемого корабля – космонавт Александр Мисуркин, а также туристы: японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано.

"Союз МС-20" стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в 10:38 мск 9 декабря. Полет проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС в автоматическом режиме прошла в 16:40. Экипаж станции проверяет герметичность стыковки, после чего Мисуркин, Маэдзава и Хирано смогут перейти на МКС.

Как отмечается на сайте "Роскосмоса", это первый туристический полет на МКС после 12-летнего перерыва. Планируется, что туристы проведут на станции 12 суток.

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