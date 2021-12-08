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Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения России на Украину

19:19
  • среда
  • 08 декабря 2021

Россия вправе обеспечивать свою безопасность

Провокационным назвал российский президент Владимир Путин вопрос о том, намерена ли Россия напасть на Украину. Глава государства подчеркнул, что Москва проводит миролюбивую политику.
Путин подвел итоги переговоров с премьером Греции

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность", — ответил Путин журналисту на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Президент России сообщил, что этот вопрос обсуждается со всеми партнерами, в том числе с Соединенными Штатами. Путин подчеркнул: было бы преступным бездействием не думать о последствиях расширения Североатлантического альянса к российским границам. Российский лидер напомнил о перспективах вступления Киева в НАТО – отметив, что в таком случае на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России, пишут "Известия".

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