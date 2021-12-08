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Путин подвел итоги переговоров с премьером Греции

17:01
  • среда
  • 08 декабря 2021

Переговоры были содержательными и результативными, заключил президент России

Москву и Афины связывает крепкая дружба, а двусторонние отношения носят партнерский характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Встреча прошла в среду в Сочи.

Путин встретился с премьер-министром Греции
Названа цель встречи Путина с премьером Греции
В Греции считают отношения с Россией "очень хорошими"

По оценке Путина, переговоры с греческим политиком были содержательными и результативными. Стороны подробно обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества России и Греции, в том числе комплексный совместный план действий Москвы и Афин на 2022-2024 годы, пишет РИА Новости.

Ранее Кремль распространил протокольные кадры начала встречи лидеров. Президент поблагодарил греческого премьера за визит в Россию и отметил, что отношения между государствами развиваются в позитивном ключе. Обе страны заинтересованы в дальнейшем углублении партнерства. Мицотакис, в свою очередь, высказался за укрепление связей в области экономики и туризма.

Цель встречи Владимира Путина и Кириакоса Мицотакиса — оживить отношения двух стран. Таким мнением накануне поделился первый заместитель главы МИД Греции Милтиадис Варвициотис.

В последний раз Греция и Россия контактировали на столь высоком уровне в марте. Тогда Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости.

Видео: смотрите кадры начала встречи Путина и Мицотакиса

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