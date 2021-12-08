Путин назвал главный итог переговоров с Байденом

В среду президент раскрыл детали онлайн-саммита России и США

Внутриукраинский кризис, расширение НАТО на восток, реализация Женевских договоренностей, иранская ядерная программа и другие острые темы. Владимир Путин сегодня рассказал подробности переговоров с Джо Байденом. Президенты России и США накануне вечером два часа общались по защищенной линии видеосвязи в формате тет-а-тет. Как оценил итоги виртуального саммита глава нашего государства и какие опасения Запада в очередной раз развеял?

Открытая, предметная и конструктивная. Так Владимир Путин охарактеризовал двухчасовую видеоконференцию с Джо Байденом. О российско-американском саммите речь зашла в ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Республика входит как в Евросоюз, так и в НАТО. При этом ее торгово-экономические связи с нашей страной только укрепляются. Но отношения Москвы с альянсом для Афин немаловажны. Владимир Путин назвал чувствительной тему расширения НАТО на восток за счет Украины, наращивание блоком и Киевом военной силы совсем недалеко от наших границ. Об этом российский лидер говорил со своим американским коллегой.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран - в данном случае России. Как и в отношениях между людьми: свобода - это, безусловно, данное от Господа свойство каждого человека. И она должна быть безграничная. Но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. И вот здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения. Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности, безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех", - заявил Путин.

Накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена коллективный Запад с помощью СМИ и политиков активно подогревал тему возможного вторжения нашей армии на Украину. В медиа даже вбрасывались возможные схемы атаки. В качестве доказательства - некая концентрация российских войск. То, что они находятся на территории своей же страны, игнорируется. И вопрос: так может ли стать активно тиражируемый миф о нападении на Украины явью, продолжает будоражить прессу.

"Владимир Владимирович, развейте, пожалуйста, главное сомнение: Россия собирается или не собирается нападать на Украину? И, если нет, то, собственно, почему. А, если, да, то тем более, почему", - спросил журналист Андрей Колесников.

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами. Со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента США, господина Байдена. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - ответил Владимир Путин.

Москва в ходе саммита обозначила "красные" линии, за которые заступать не стоит. России нужны юридические гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами государствах ударных наступательных систем вооружений.

"Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. Хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать. Но, тем не менее, инфраструктура НАТО приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны МК14 в Польше и в Румынии, у нас есть все основания полагать, что все то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. Но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать! Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны - безвольно наблюдать за тем, что происходит. Вот это и является предметом наших переговоров. Мы договорились о том, что создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, обстоятельно и представим соответствующие предложения", - рассказал Путин.

Свои предложения о гарантиях безопасности Москва передаст Вашингтону в течение недели. Джо Байден, в свою очередь, подтвердил: команды обеих стран сейчас находятся в постоянном контакте. И заявил о том, что власти США к пятнице готовятся объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей государств НАТО и России. Тема обсуждения - заявления нашей стороны о необходимости предоставления гарантий безопасности и снижение напряженности на восточном фланге. При этом риторика американского президента относительно Украины осталась неизменной. Байден обещает не вводить туда американские войска. Ведь Незалежная - не член альянса. А вот оружием ей, в случае чего, подсобят. И нарастят присутствие НАТО в странах блока. Москве же из-за океана грозят небывалыми финансовыми рестрикциями.

"Я был весьма прямолинеен. Путин был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные экономические последствия, подобных которым никогда не было", - сообщил Байден.

В ходе российско-американских переговоров также поднимались вопросы иранской ядерной программы и кибербезопасности. После женевского саммита есть достижения в плане взаимодействия и обмена информацией для предотвращения хакерских атак. Президенты также затронули тему взаимного ограничения работы дипломатов. И здесь тоже наметились некоторые подвижки. У нас есть возможность продолжить диалог с американцами, резюмировал Владимир Путин. И это, по его мнению, главный итог состоявшегося разговора.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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