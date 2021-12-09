Путин обсудил с молодыми учеными проблемы российской науки

Президент подчеркнул, что сделал немало практических выводов из откровенного разговора с учёными

В Сочи стартовал Конгресс молодых учёных. Трёхдневный форум знаменует завершение Года науки и технологий в России. В первый день Конгресса с молодыми исследователями пообщался Владимир Путин. Он отметил важность развития отечественной науки, ведь это - будущее страны.

"Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции. И с Костюкевичем тоже про санкции. Ну что такое", - сказал Путин.

Так начинается встреча президента с молодыми учёными. Западные санкции докатились и до науки. "Две недели назад под них попал Физтех. И вот даже моему Сколтеху, который создан вместе с американцами, уже больше года как отказывают в поставках современного оборудования под надуманными предлогами", - рассказал Юрий Костюкевич.

"Вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь. Объяснение только одно. Попытка сдержать развитие. Вот в середине 90-х мы были всем хороши, всем нравились, когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку, спасибо и за это", - отметил Путин.

Однако сейчас Россия всерьез воспринимается как конкурент. Отсюда политика сдерживания. Причём, подобными приёмами пользовались и в прошлом, президент привёл примеры из 19 века. А значит - выход только один.

"Нужно, конечно, повышать суверенитет. Мы крупнейшие поставщики энергоресурсов на мировой рынок. Но оборудование, связанное с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. Могли это сделать в своё время. Да могли, конечно, но нам в голову не приходило, что может складываться ситуация, как она складывается сегодня. Причем, эти санкции принимаются просто так, без всяких внешних причин. И иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Соединённых Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой. И зарабатывают таким образом внутриполитические очки. И что любопытно, я не вижу, как они могут выйти вот из этого витка, хотя, конечно, им придётся это сделать. В результате развития ситуации в мире", - заявил Путин.

Развитие российской науки - эта сфера, которой президент уделяет личное внимание. Сама встреча стала частью Конгресса молодых учёных, ключевого мероприятия Года науки и технологий в России. В Сочи в образовательном центре "Сириус" собрались вместе талантливые исследователи со всей страны.

Освоение космоса, энергетика будущего, искусственный интеллект, генетика - здесь представлены десятки направлений и в каждом свои достижения и разработки. И обо всём молодые учёные рассказывают с энтузиазмом, и самое главное - их готовы слушать.

"Восточный" - это пример работы на перспективу, когда страна становится независимой в освоении космоса. С молодыми учёными Путин обсуждает в целом научный суверенитет страны. Назрела необходимость создания федеральной программы по научному приборостроению, для высокотехнологичных и экспериментальных исследований. Звучат предложения по увеличению грантовой поддержки и дополнительному обеспечению молодых учёных жильём. Ведь их становится больше.

"В начале 2000-х у нас учёных до 40 лет было менее 25 процентов. А сегодня это почти 50 процентов – до 40 лет. Всё-таки это говорит о том, что, несмотря на трудности и сложности, а они есть, всё-таки престиж научной деятельности, престиж исследователя, учёного в значительной степени вырос. Ситуация у нас в значительной степени – не будем громких слов произносить, коренным образом, не коренным, но в значительной степени изменилась, что меня очень радует. Конечно, есть ещё вопросы, которые мы должны будем совместно решать", - рассказал Путин.

Встреча длилась около двух часов, и все предложения и пожелания Владимир Путин записывал. Скоро пройдёт совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, так что этот разговор имел прямое практическое значение.

Пётр Вершинин. Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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