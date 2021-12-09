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Скандал вокруг Олимпиады в Пекине набирает обороты

11:58
  • четверг
  • 09 декабря 2021

До старта Игр остается менее двух месяцев

Решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине ведет к развалу устоявшейся спортивной системы. Так ситуацию вокруг Игр прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Но Международный олимпийский комитет с жесткими заявлениями не спешит, а в это время Вашингтон заручается поддержкой союзников.
"США заплатят": Китай ответил на дипломатический бойкот Олимпиады

Скандал вокруг зимних Олимпийских игр набирает обороты. Вслед за Америкой дипломатический бойкот международным соревнованиям объявили Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Канада. Китай, который обвиняют в нарушении прав человечка, в свою очередь, тоже не остался в стороне и выразил зеркальный протест, в том числе Оттаве. Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства КНР.

По мнению Пекина, подобное решение в корне противоречит Олимпийской хартии и является манипуляцией и "саморекламой". В конце концов, уверяют в КНР, политиков никто и не приглашал на Игры. Зато теперь страны рискуют ощутить на себе контрмеры. Какие именно, в Поднебесной не уточняют, однако явно дают понять, что такое поведение способно "навлечь позор на собственную голову". Риторика Международного олимпийского комитета звучит не так резко. Тем не менее, по словам главы МОК Томаса Баха, если не удастся сохранить политический нейтралитет, то международным соревнованиям придёт конец.

"В противном случае МОК не сможет исполнять свою миссию - объединять мир, мы не сможем объединить все 206 Национальных олимпийских комитетов для участия в Играх. Это привело бы к политизации Олимпийских игр. Я бы даже предположил, что это стало бы концом Олимпийских игр, как это произошло с древними Олимпийскими играми", - заявил Томас Бах.

Похожей позиции придерживается и глава немецкого правительства. Олаф Шольц после вступления в должность накануне заявил, что Олимпийские игры — это вклад в сосуществование в мире и призвал аккуратней обсуждать подобные вещи. Хотя федеральный президент ФРГ вроде как тоже не планирует ехать на соревнования. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Однако сам Китай, где в эти дни как раз проходит форум по правам человека, обвинения категорически отрицает.

"Ни одна страна не может реализовать все права человека одновременно. Практика доказала, что Китай добился больших успехов, уделяя приоритетное внимание ориентированности на людей и искоренению нищеты", - отметил директор Китайского института Университета Фудань Чжан Вэйвэй.

Тем не менее, дипломатический демарш вовсе не означает запрета на поездку спортивных команд. До начала Игр остаётся меньше двух месяцев. Россия же, в свою очередь, заявила, что не собирается смешивать спорт и политику.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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