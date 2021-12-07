"США заплатят": Китай ответил на дипломатический бойкот Олимпиады

Пекин потребовал прекратить попытки политизировать спорт

Власти Китая сделали Соединенным Штатам строгое представление в связи с решением не направлять дипломатическую делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказали в китайском министерстве иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули недопустимость попыток Вашингтона своими заявлениями и действиями воспрепятствовать проведению ОИ-2022 и потребовали от США прекратить политизировать спорт.

Подобные действия со стороны Соединенных Штатов могут нанести ущерб китайско-американскому диалогу и сотрудничеству по целому ряду важных областей, а также по международным и региональным вопросам, заявили в МИД Китая.

Как заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь, "США заплатят за ошибочные действия". Подробности чиновник не привел, заявив лишь, что Пекин предпримет "решительные контрмеры", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее объявила, что администрация Джо Байдена не направит дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Тем не менее, спортсменам участие в Играх не возбраняется.

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