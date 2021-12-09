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Путин: государство решит проблему бездомных в России

16:16
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Ситуацию президент назвал постыдной

Государство укоренными темпами будет решать проблему бездомных. Президент России признался, что ситуация вызывает у него чувство стыда. Владимир Путин призвал подключиться к работе над этим вопросом некоммерческие организации и церковь.
Путин прокомментировал случаи пыток заключенных в колониях

"В Советском Союзе это называли "язвами капитализма", которых социалистическая система практически лишена... И конечно, для любого человека, который занимается… государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда", - сказал российский лидер на заседании Совета по правам человека.

По словам Путина, ситуация, когда человек оказался на улице без средств к существованию, без медицинской помощи, без жилья, требует особого внимания властей. Государство должно оказывать помощь и поддержку людям в сложной жизненной ситуации - вне зависимости от того, почему это случилось. Президент пообещал, что власти проработают все вопросы, касающиеся регистрации бездомных, оказания им медпомощи, вакцинации. На это будут направлены государственные финансы, правительству будет дано соответствующее поручение, приводит слова президента "Интерфакс".

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