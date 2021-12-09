Путин призвал обучать мигрантов перед работой в России

До приезда в страну они должны знать язык и законы, убежден президент

Президент России Владимир Путин в четверг проводит заседание СПЧ в онлайн-формате. В начале встречи речь зашла о ситуации с мигрантами.

По мнению главы государства, российским властям нужно решать вопросы с коллегами из СНГ, чтобы люди приезжали в Россию уже со знанием языка и законов. Путин убежден, что мигранты из соседних стран, желающие приехать в нам, должны еще в своей стране готовиться к работе в России.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев во время общения с Путиным призвал к строгости в отношении мигрантов. Он заявил, что те из них, кто нарушает российское законодательство, должны высылаться.

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