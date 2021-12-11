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В Приморье пенсионерка замерзает в собственном доме

11:00
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Ей помогают согреться соседи

Замерзает в собственном доме. В Приморье ветеран труда Раиса Лаптева, ещё ребёнком перенёсшая все тяготы войны, оказалась в невыносимых условиях проживания. В 84 года женщине сложно отапливать дом, половина которого ей не принадлежит. Пока чиновники решают, кто будет очередным соседом Раисы Тимофеевны, прокуратура начала проверку.
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От холодного потока воздуха ни ковер на стене, ни пленка на старых деревянных окнах уже давно не спасают. Зимой две из трёх комнат в доме Раисы Тимофеевны можно использовать, разве что, вместо холодильника.

Это уже не первая зима, когда 84-летняя женщина всеми способами пытается не замёрзнуть в собственном доме. Даже днём приходится надевать платок, теплую кофту, войлочные ботинки, а на ночь утепляться ещё больше.

Стены в нежилой части помещения промерзают и забирают тепло из дома Раисы Тимофеевны. Топить печку ей приходится и днём, и ночью. Один грузовик дров стоит около пяти тысяч рублей. Сейчас, даже когда днём ещё не сильные морозы, в месяц уходит минимум два грузовика. На топливо приходится тратить больше половины пенсии, сообщает "ТВ Центр". 

Соседи помогают бабушке: и в магазин за продуктами сходят, и дрова в дом занесут. Говорят - вопрос о пустующей половине дома не раз задавали местной администрации. Бывший фельдшерский пункт стоит на балансе в Артёмовской городской больнице. Там пояснили, что помещение получили в собственность летом этого года. Устранять проблему не торопились.

Сейчас здание передают в пользование другой организации. Пока идёт оформление документов, обещают, что вопрос с отоплением пустой части дома решат. Условиями проживания Раисы Тимофеевны заинтересовалась и прокуратура.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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