В Приморье пенсионерка замерзает в собственном доме

Ей помогают согреться соседи

Замерзает в собственном доме. В Приморье ветеран труда Раиса Лаптева, ещё ребёнком перенёсшая все тяготы войны, оказалась в невыносимых условиях проживания. В 84 года женщине сложно отапливать дом, половина которого ей не принадлежит. Пока чиновники решают, кто будет очередным соседом Раисы Тимофеевны, прокуратура начала проверку.

От холодного потока воздуха ни ковер на стене, ни пленка на старых деревянных окнах уже давно не спасают. Зимой две из трёх комнат в доме Раисы Тимофеевны можно использовать, разве что, вместо холодильника.

Это уже не первая зима, когда 84-летняя женщина всеми способами пытается не замёрзнуть в собственном доме. Даже днём приходится надевать платок, теплую кофту, войлочные ботинки, а на ночь утепляться ещё больше.

Стены в нежилой части помещения промерзают и забирают тепло из дома Раисы Тимофеевны. Топить печку ей приходится и днём, и ночью. Один грузовик дров стоит около пяти тысяч рублей. Сейчас, даже когда днём ещё не сильные морозы, в месяц уходит минимум два грузовика. На топливо приходится тратить больше половины пенсии, сообщает "ТВ Центр".

Соседи помогают бабушке: и в магазин за продуктами сходят, и дрова в дом занесут. Говорят - вопрос о пустующей половине дома не раз задавали местной администрации. Бывший фельдшерский пункт стоит на балансе в Артёмовской городской больнице. Там пояснили, что помещение получили в собственность летом этого года. Устранять проблему не торопились.

Сейчас здание передают в пользование другой организации. Пока идёт оформление документов, обещают, что вопрос с отоплением пустой части дома решат. Условиями проживания Раисы Тимофеевны заинтересовалась и прокуратура.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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