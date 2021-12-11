В Москве появился храм 12 апостолов

Его открыли в районе Ховрино

В столичном районе Ховрино освятили храм 12-и апостолов. Деревянную шатровую церковь на 400 прихожан и каменный приходской дом возвели в рамках программы "200 храмов".

При церкви открыта воскресная школа для детей и взрослых. Также организованы семейный клуб и молодёжное движение, сообщает "ТВ Центр".

"Программу-200" реализуют в Москве уже больше десяти лет. Она предполагает возведение церквей шаговой доступности в спальных районах города.

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