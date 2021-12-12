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На Сицилии после взрыва газа рухнул жилой дом

10:43
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Есть пострадавшие

По меньшей мере 12 человек пропали без вести после обрушения жилого дома на Сицилии. По предварительной версии, ЧП произошло из-за взрыва газа. Волной задело и два соседних здания. Жители эвакуированы. Пожарные ликвидировали огонь.

Спасательная операция длится уже несколько часов, идёт разбор завалов.  С одной женщиной удалось выйти на связь. По данным СМИ, среди тех, чья судьба неизвестна -  трое детей и семейная пара, которая ждёт ребёнка.

К поиску привлечены три бригады добровольцев. Кроме того, мэр города обратился за помощью к владельцам автоцистерн и спецтехники. Причины происшествия устанавливают, сообщает "ТВ Центр".

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