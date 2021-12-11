В ливанском лагере беженцев прогремели мощные взрывы

Есть пострадавшие

Сразу несколько мощных взрывов прогремели в лагере палестинских беженцев на юге Ливана. Пострадали более десятка человек, несколько из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, погибших нет.

Очаг возгорания находился в мечети, потом пламя перекинулось на склад с оружием и боеприпасами, которые начали взрываться. Военнослужащие ливанской армии оцепили место ЧП и полностью блокировали подходы к нему.

Начата эвакуация жителей ближайших районов. Сейчас пожар локализован. Причины будут выяснять следователи военной прокуратуры, сообщает "ТВ Центр".

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