ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кабуле прогремел мощный взрыв

09:08
  • среда
  • 20 октября 2021

Неизвестный бросил гранату в автомобиль

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана, в Кабуле произошел мощный взрыв.
Путин раскритиковал новое правительство Афганистана

Случилось это напротив здания штаба пограничной полиции в районе Дехмазанг. Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль. Транспортное средство принадлежало боевикам запрещенного в России радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане.

Талибы подтвердили данные о взрыве, уточнив, что ранения получили два человека.

Ранее в российском МИД заявили, что из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.