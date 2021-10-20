В Кабуле прогремел мощный взрыв

Неизвестный бросил гранату в автомобиль

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана, в Кабуле произошел мощный взрыв.

Случилось это напротив здания штаба пограничной полиции в районе Дехмазанг. Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль. Транспортное средство принадлежало боевикам запрещенного в России радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане.

Талибы подтвердили данные о взрыве, уточнив, что ранения получили два человека.

Ранее в российском МИД заявили, что из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране.

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