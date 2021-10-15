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Путин раскритиковал новое правительство Афганистана

13:08
  • пятница
  • 15 октября 2021

Обстановка в Афганистане вызывает беспокойство

Новое правительство Афганистана не отражает всю палитру мнений в стране. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил президент России Владимир Путин.
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Российский лидер отметил, что обстановка в Афганистане вызывает беспокойство — она несет риски для стран Центральной Азии и СНГ. Это требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях.

При этом Путин отметил, что не следует пока спешить с официальным признание талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России). Взаимодействовать необходимо, но торопиться нельзя, цитирует президента РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ждут ответа от пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан". Встреча московского формата назначена на 20 октября.

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