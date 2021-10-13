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Путин обсудил с главами спецслужб стран СНГ ситуацию в Афганистане

20:41
  • среда
  • 13 октября 2021

Президент призвал вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами спецслужб стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что особое значение для обеспечения безопасности на территории объединения имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана.

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"В стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ ("Исламское государство" — запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.). Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий", — сказал Путин.

Он предупредил, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии. "В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам", - указал президент.

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