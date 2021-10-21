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На заводе в Пакистане произошел взрыв

14:11
  • четверг
  • 21 октября 2021

На место происшествия прибыли семь пожарных бригад

На заводе по производству напитков в городе Лахор, столице пакистанской провинции Пенджаб, прогремел взрыв, передает телеканал ARY News.
Взрыв прогремел на крыше многоэтажного дома в Ижевске (видео)

В результате инцидента погибли два человека, один пострадал.

После взрыва одного из котлов в здании начался пожар. На место происшествия прибыли семь пожарных бригад. Частично разрушены оказались близлежащие постройки.

Среди погибших - прохожий и один из работников завода. Охранник госпитализирован с ожогами.

Что именно стало причиной ЧП, выясняют специалисты.

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