На заводе в Пакистане произошел взрыв

На место происшествия прибыли семь пожарных бригад
На заводе по производству напитков в городе Лахор, столице пакистанской провинции Пенджаб, прогремел взрыв, передает телеканал ARY News.
В результате инцидента погибли два человека, один пострадал.
После взрыва одного из котлов в здании начался пожар. На место происшествия прибыли семь пожарных бригад. Частично разрушены оказались близлежащие постройки.
Среди погибших - прохожий и один из работников завода. Охранник госпитализирован с ожогами.
Что именно стало причиной ЧП, выясняют специалисты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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