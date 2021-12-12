ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подведут итоги правового диктанта

11:11
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Страна отмечает День Конституции

12 декабря будут подведены итоги Всероссийского правового диктанта. Это последний день, когда все желающие старше 14 лет могут проверить свои знания о Конституции, трудовом, гражданском и семейном праве. Результаты будут использованы для обновления образовательных программ, сообщает "ТВ Центр".

В России отмечают День Конституции
Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Россия сегодня отмечает государственный праздник - День Конституции. Главный закон страны был принят в 1993 году на всенародном голосовании.

В 2020 году в Конституцию были внесены важные поправки. Её обновили, отвечая на вызовы времени - документ стал более социально ориентированным, провозгласил приоритет российского законодательства над международным, ужесточил требования к чиновникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Диктант
Диктант
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.