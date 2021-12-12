В России подведут итоги правового диктанта

Страна отмечает День Конституции

12 декабря будут подведены итоги Всероссийского правового диктанта. Это последний день, когда все желающие старше 14 лет могут проверить свои знания о Конституции, трудовом, гражданском и семейном праве. Результаты будут использованы для обновления образовательных программ, сообщает "ТВ Центр".

Россия сегодня отмечает государственный праздник - День Конституции. Главный закон страны был принят в 1993 году на всенародном голосовании.

В 2020 году в Конституцию были внесены важные поправки. Её обновили, отвечая на вызовы времени - документ стал более социально ориентированным, провозгласил приоритет российского законодательства над международным, ужесточил требования к чиновникам.

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