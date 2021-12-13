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Взрыв в серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии

10:16
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Молодой человек конфликтовал с руководством школы

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове устроил бывший выпускник православной гимназии.

Как стало известно полиции, 18-летний выпускник зашел в помещение гимназии и привел в действие взрывное устройство.

В результате взрыва пострадали злоумышленник и 15-летний подросток, который опоздал на утреннюю молитву.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По данным источника ТАСС, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта с гимназией. 

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