Взрыв в серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии

Молодой человек конфликтовал с руководством школы
Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове устроил бывший выпускник православной гимназии.
Как стало известно полиции, 18-летний выпускник зашел в помещение гимназии и привел в действие взрывное устройство.
В результате взрыва пострадали злоумышленник и 15-летний подросток, который опоздал на утреннюю молитву.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По данным источника ТАСС, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта с гимназией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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