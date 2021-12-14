Голикова доложила Путину о снижении заболеваемости ковидом

Президенту рассказали о новом штамме "омикрон"

Как противодействовать новому штамму коронавируса "омикрон" обсуждали во вторник на совещании Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах, которые сейчас предприняты с тем, чтобы сдержать распространение инфекции.

По ее словам, по итогам последней недели зафиксировано снижение заболеваемости на 7,3 процента. Но пока это снижение не носит устойчивого характера: на протяжении последних четырех недель идет то спад, то рост заболеваемости. При этом число завершивших курс вакцинации от COVID-19 россиян приблизилось к 70 миллионам, сообщает "ТВ Центр".

Говоря о новом штамме "омикрон", Голикова отметила, что его завезли в Россию граждане, вернувшиеся из ЮАР и ряда других государств. Она подчеркнула, что были приняты своевременные меры и эти люди были изолированы.

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