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Голикова доложила Путину о снижении заболеваемости ковидом

17:55
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Президенту рассказали о новом штамме "омикрон"

Как противодействовать новому штамму коронавируса "омикрон" обсуждали во вторник на совещании Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах, которые сейчас предприняты с тем, чтобы сдержать распространение инфекции.
В России выявили меньше 29 тысяч случаев коронавируса впервые за два месяца

По ее словам, по итогам последней недели зафиксировано снижение заболеваемости на 7,3 процента. Но пока это снижение не носит устойчивого характера: на протяжении последних четырех недель идет то спад, то рост заболеваемости. При этом число завершивших курс вакцинации от COVID-19 россиян приблизилось к 70 миллионам, сообщает "ТВ Центр".

Говоря о новом штамме "омикрон", Голикова отметила, что его завезли в Россию граждане, вернувшиеся из ЮАР и ряда других государств. Она подчеркнула, что были приняты своевременные меры и эти люди были изолированы.

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