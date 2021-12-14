Запад изучит предложения России по гарантиям безопасности в Европе

США и НАТО продолжают нагнетать обстановку

Настаивая на мифической угрозе в адрес Украины со стороны России, западные союзники, похоже, не замечают, как Киев стягивает дополнительные войска на юго-восток страны. Да и силы самого Североатлантического альянса в последнее время развернули такую активность, которой не проявляли даже во времена холодной войны. Сегодня в акваторию Чёрного моря вошёл очередной боевой корабль НАТО.

Цель этого морского вояжа боевого корабля "Овернь" французское Минобороны даже не скрывает. Оснащенный управляемым ракетным оружием фрегат вошел в акваторию Черного моря, чтобы "помочь союзникам в регионе". Речь, естественно, об Украине. На которую, все еще уверяет Запад, вот-вот должна напасть Россия.

Хотя в реальности Киев сам стягивает на юго-восток страны дополнительные армейские подразделения, откровенно саботируя исполнение Минских договоренностей. И, похоже, всерьез рассматривает возможность развязать войну в Донбассе, чтобы решить все свои проблемы. В частности, экономические. Ведь как удобно будет снова рассказать об агрессии Москвы и вынудить европейских союзников остановить крайне выгодный для них экономически проект газопровода "Северный поток-2". Реализации которого Украина все еще пытается сопротивляться.

"Сам факт, что "Северный поток - 2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона. Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировке газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - заявил Владимир Зеленский.

Но пока рушить устоявшуюся систему стратегической стабильности и нагнетать обстановку продолжают именно США и их союзники в Североатлантическом альянсе.

Так, на прошлой неделе в воздух вынуждены были дважды подниматься российские Су-27. Чтобы сопроводить над Черным морем французские истребители и самолеты-разведчики США. Осенью там курсировали американский штабной корабль "Маунт Уитни" и оснащенные крылатыми ракетами эсминцы.

А в июне российским пограничникам пришлось даже открыть предупредительный огонь по курсу британского военного корабля Defender. Который, по данным Минобороны, нарушил нашу границу в районе мыса Филарет.

Теперь в Вашингтоне и вовсе заговорили о том, чтобы разместить на территории Украины военные базы НАТО. Тем самым лишив страну "внеблокового статуса". Отказ от которого новые украинские власти, видимо, не без помощи западных советников, даже прописали в новой внешнеполитической доктрине.

"Они подключают Украину к противостоянию с Россией через двусторонние соглашения и через организацию на территории Украины военных баз. Для России - ничуть не лучше, чем вступление Украины в НАТО", - рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

И это четко обозначили в Кремле. Предложив странам Североатлантического альянса заключить новый договор о гарантиях безопасности в Европе. Москва уже готовит свои предложения по этому вопросу. Намерение внимательно изучить их в этот вторник выразили в Париже и Берлине.

А пока Россия продолжит защищать свои границы. Так, по приказу Минобороны силы Черноморского флота уже приступили к контролю за действиями французского "Овернь".

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram