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В Кузбассе задержан один из собственников шахты "Листвяжная"

08:51
  • среда
  • 15 декабря 2021

Он возглавляет холдинговую компанию "Сибирский деловой союз"

Как пишет в среду утром ТАСС со ссылкой на источник, задержан один из собственников шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Михаил Федяев.
Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

"Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что задержанный возглавляет холдинговую компанию "Сибирский деловой союз", в составе которой работает шахта. Федяев является одним из основателей холдинга и с 2007 года - его президентом.

25 ноября на шахте произошло задымление, в результате которого погиб 51 человек. Возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы директор шахты, его заместитель, начальник участка, а также два сотрудника Ростехнадзора.

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