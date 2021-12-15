МИД: страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину

Опасения вызывают и войска Альянса на подступах к российским рубежам

Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, что не может не вызывать опасений. Об этом заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. В среду американской стороне официально были переданы предложения Москвы по гарантиям безопасности. Для этого замминистра иностранных дел Сергей Рябков встретился с заместителем госсекретаря США Карен Донфрид. Ну а президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель - снова рассказывать о мифической российской угрозе.

На эту поездку Владимир Зеленский возлагает большие надежды. И, прежде всего, на встречу в так называемом формате "нормандской тройки"- с президентом Франции и новым канцлером Германии. Вдруг Олаф Шольц, в отличие от "несговорчивой Меркель", встанет-таки на сторону Киева в вопросе конфликта на юго-востоке.

Дальше заявлений дело в Брюсселе вряд ли пойдет, пишет, ссылаясь на свои источники, "Блумберг". Большинство европейских государств выступает против введения антироссийских санкций. В частности, Париж и Берлин переговоры с Москвой считают инструментом куда более эффективными, чем новые ограничения. Не случайно накануне встречи с Зеленским Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину для консультаций. А в Германии сегодня дипломатично напомнили украинскому президенту о необходимости выполнять Минские соглашения.

"Нормандский формат" должен лечь в основу урегулирования на Украине. Нужно сделать все, чтобы вернуться к минским соглашениям. Ситуацию мы можем решить только при помощи дипломатии", - отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Однако возможности дипломатии серьезно ограничивают панические антироссийские настроения, которые продолжает распространять Запад. И, в первую очередь, США. Из последнего - американский журнал The National Interest опубликовал совместную статью экс-директора отдела анализа России в ЦРУ и экс-советника министра обороны. Бывшие американские чиновники уверяют: российская армия способна за трое суток занять территорию Украины до Днепра. Написано об этом, как о деле практически решённом.

Москва подобные обвинения в свой адрес, понятно, отвергает. Никуда вторгаться Россия не собирается и войска перемещает лишь по собственной территории, что вообще-то никого волновать не должно. А вот Киев действует вопреки минским соглашениям, стягивая к Донбассу, по некоторым данным, до половины численного состава своих Вооруженных сил. Многие подразделения оснащены американскими противотанковыми комплексами. Кроме того, для нанесения ударов по неподконтрольной территории используются натовские беспилотники.

"Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют ее военнослужащих, делают это в не в целях некоей мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы просто подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб гражданской войне", - заявила Мария Захарова.

Опасения вызывают и сами войска НАТО на подступах к российским рубежам. Эту тему в среду замминистра иностранных дел Сергей Рябков в течение 40 минут обсуждал с заместителем госсекретаря США Карен Донфрид.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", - отметили в МИД.

Донфрид от комментариев после встречи с Рябковым отказалась. Зато была весьма многословна до нее, находясь еще в Киеве, с визитом. "Мы ясно и прямо заявили Москве, что, если она совершит новые акты агрессии против Украины, мы примем меры, которые повлекут катастрофические последствия для России", - сказала Донфрид.

Грозная риторика американцев объясняется просто - Вашингтону выгоден незатухающий конфликт на Украине. Можно вводить все новые санкции против Москвы. А под видом защиты от мифической российской агрессии усиливать воинский контингент НАТО в Европе. А это миллиарды долларов и контроль над Старым светом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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