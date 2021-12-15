ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал активизировать укрепление первичного звена здравоохранения

22:11
  • среда
  • 15 декабря 2021

Президент оценил результаты исполнения нацроектов

Расселение аварийного жилья в России в нынешнем году идет с опережением графика. В среду об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. За 10 месяцев этого года в современные квартиры уже переехали 120 тысяч человек. Обсуждали также реализацию других программ, в частности, модернизацию первичного звена здравоохранения. Президент подчеркнул - важно то, как сами люди оценивают достигнутые результаты, заметив, что проблем еще предостаточно.

Путин отметил странности в реализации нацпроекта по туризму
Путин: борьба с бедностью – приоритет российской власти

Даже во время пандемии коронавируса реализация программ по национальным проектам не прекращается. Бюджетные расходы увеличиваются, но ещё важнее, на что обращает внимание президент - это не суммы, а проблемы людей, которые уже решены.

"Главное, – и вновь это подчеркну, – какие получены результаты конечные, насколько они конкретны, понятны и видны людям, какой эффект дают для развития регионов и всех территорий страны. И такие результаты – это приятно отметить – есть. За 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тысяч человек – это столько же, сколько за все два предыдущих года. Напомню, что уже совсем скоро, в январе, мы запустим новую программу расселения. Она охватит жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года", - заявил Путин.

Благодаря национальному проекту "Демография" в регионах открываются новые современные детские сады с ясельными группами для детей до трех лет. Очередь в ясли сократилась вдвое, а в 31-м регионе страны этот вопрос решён целиком. В начальной школе организовано бесплатное горячее питание, его получают более семи миллионов детей.

"Задача ближайших лет – выстроить здесь целостную линейку поддержки семей, где растут дети в возрасте от рождения до окончания школы. Добавлю, что поддержкой в рамках социального контракта охвачено около 800 тысяч человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Борьба с бедностью – это наш безусловный приоритет – мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов", - отметил Путин.

Ещё один национальный приоритет - здравоохранение. К примеру, объёмы медицинской помощи на селе увеличились вдвое. Появились 1 750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. В городах обновляются детские поликлиники, онкологические и сердечно-сосудистые центры. В рамках нацпроектов им поставлено более 40 тысяч единиц нового оборудования. Однако всё ещё много вопросов возникает к первичному звену здравоохранения, а ведь именно в поликлинику у дома люди обращаются чаще всего.

"Ясно, что первичное звено здравоохранения с задачами, которое перед ним стоят, не выполняет в полном объёме. И соответственно, люди так и оценивают работу первичного звена - невысоко, прямо скажем. Всё важно. Вот в какую программу пальцем не покажи - всё важно. Но здравоохранение относится к числу наиболее важных вещей. Поэтому я бы попросил ещё раз, Михаил Владимирович, вас взять под контроль. Посмотреть приоритеты. Расстановку", - сказал Путин.

То есть как можно раньше выделить все запланированные средства на качественное преображение российских поликлиник. Как, к примеру, это делают в Москве. Финансирование амбулаторной помощи в столице увеличивается. В следующем году на поликлиники будет потрачено 60 процентов средств по линии ОМС.

"В период пандемии мы все встали перед выбором, а что делать, потому что первичное звено и стационарное звено в этот период перегружены. Может, остановить модернизацию первичного звена, отложить на потом. Принято решение, и на федеральном уровне, не останавливать этот процесс. Потому что, остановив его сейчас, мы получим результаты непонятно в какие сроки", - рассказал Собянин.

Сейчас около 30 поликлиник строятся по новым стандартам. Ещё 50 уже открыты. А те здания, что достались в наследство с советских времен, полностью реконструируют, по сути, оставляя только несущие стены. Масштабная программа охватила половину московских объектов первичного звена здравоохранения. Это около 200 зданий. Внутри всё абсолютно по-новому. И, конечно, новый уровень комфорта. Столичные поликлиники теперь становятся клиентоориентированными.

"Мы из МФЦ работников, которые прошли школу искреннего сервиса, которая там создана, десантируем в поликлиники, чтобы они администрировали потоки пациентов. Оказывали немедицинскую помощь. Высвободившиеся силы медицинских работников отправили на контроль и диспансеризацию людей с целым букетом хронических заболеваний. Всё это вместе создаст, конечно, другую атмосферу. Со следующего года в масштабном порядке всё это запускаем", - сообщил Собянин.

На совещании президент заявил, что в ближайшие два года нужно в масштабах всей страны серьёзно активизировать работу по укреплению первичного звена системы здравоохранения.

"Речь идет о защите жизни и здоровья людей. Мы же прекрасно с вами понимаем, о чем идет речь. Насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощью - это главный интегральный показатель эффективности нашей работы. И здесь нужно добиваться наибольшего прогресса. Пока этот показатель достаточно скромный. И вы знаете об этом", - отметил Путин.

Требовательно президент относится и к выполнению других национальных проектов. Сроки выполняются не везде. Например, Владимир Путин поинтересовался программой развития и модернизации пассажирского транспорта. В этот момент министр транспорта шумно искал необходимые документы.

Путин: Спокойно. Спокойнее... Но реализация данной программы должна была начаться с 1 января 22 года. Она начнётся с 1 января 22 года?

Виталий Савельев: Да, мы надеемся на это. В данной части у нас формируется в соответствии с вашим поручением программа, где уже выделено сейчас порядка 44 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния.

Путин: Вы сказали, что надеетесь, что с 1 января 2022 года программа заработает. И назвали впечатляющие цифры финансирования. В целом, я так понимаю, что с финансированием проблем нет. Вопрос, программа-то сама готова или нет?

Савельев: Она готова. Находится в стадии согласования.

Путин: Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу уделить этому должное внимание, и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с началом года она действительно заработала.

Ещё одно поручение президента - это наращивание динамики строительства новых школ. За три года в 78 регионах уже введена в эксплуатацию 271 школа, а в планах за такой же срок - возвести ещё 1300. Более семи тысяч образовательных учреждений будет капитально отремонтировано. Средства на реализацию всех национальных планов будут выделены с учётом инфляции.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ребенок на приеме у врача-педиатра
Ребенок на приеме у врача-педиатра
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.