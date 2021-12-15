Путин призвал активизировать укрепление первичного звена здравоохранения

Президент оценил результаты исполнения нацроектов

Расселение аварийного жилья в России в нынешнем году идет с опережением графика. В среду об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. За 10 месяцев этого года в современные квартиры уже переехали 120 тысяч человек. Обсуждали также реализацию других программ, в частности, модернизацию первичного звена здравоохранения. Президент подчеркнул - важно то, как сами люди оценивают достигнутые результаты, заметив, что проблем еще предостаточно.

Даже во время пандемии коронавируса реализация программ по национальным проектам не прекращается. Бюджетные расходы увеличиваются, но ещё важнее, на что обращает внимание президент - это не суммы, а проблемы людей, которые уже решены.

"Главное, – и вновь это подчеркну, – какие получены результаты конечные, насколько они конкретны, понятны и видны людям, какой эффект дают для развития регионов и всех территорий страны. И такие результаты – это приятно отметить – есть. За 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тысяч человек – это столько же, сколько за все два предыдущих года. Напомню, что уже совсем скоро, в январе, мы запустим новую программу расселения. Она охватит жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года", - заявил Путин.

Благодаря национальному проекту "Демография" в регионах открываются новые современные детские сады с ясельными группами для детей до трех лет. Очередь в ясли сократилась вдвое, а в 31-м регионе страны этот вопрос решён целиком. В начальной школе организовано бесплатное горячее питание, его получают более семи миллионов детей.

"Задача ближайших лет – выстроить здесь целостную линейку поддержки семей, где растут дети в возрасте от рождения до окончания школы. Добавлю, что поддержкой в рамках социального контракта охвачено около 800 тысяч человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Борьба с бедностью – это наш безусловный приоритет – мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов", - отметил Путин.

Ещё один национальный приоритет - здравоохранение. К примеру, объёмы медицинской помощи на селе увеличились вдвое. Появились 1 750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. В городах обновляются детские поликлиники, онкологические и сердечно-сосудистые центры. В рамках нацпроектов им поставлено более 40 тысяч единиц нового оборудования. Однако всё ещё много вопросов возникает к первичному звену здравоохранения, а ведь именно в поликлинику у дома люди обращаются чаще всего.

"Ясно, что первичное звено здравоохранения с задачами, которое перед ним стоят, не выполняет в полном объёме. И соответственно, люди так и оценивают работу первичного звена - невысоко, прямо скажем. Всё важно. Вот в какую программу пальцем не покажи - всё важно. Но здравоохранение относится к числу наиболее важных вещей. Поэтому я бы попросил ещё раз, Михаил Владимирович, вас взять под контроль. Посмотреть приоритеты. Расстановку", - сказал Путин.

То есть как можно раньше выделить все запланированные средства на качественное преображение российских поликлиник. Как, к примеру, это делают в Москве. Финансирование амбулаторной помощи в столице увеличивается. В следующем году на поликлиники будет потрачено 60 процентов средств по линии ОМС.

"В период пандемии мы все встали перед выбором, а что делать, потому что первичное звено и стационарное звено в этот период перегружены. Может, остановить модернизацию первичного звена, отложить на потом. Принято решение, и на федеральном уровне, не останавливать этот процесс. Потому что, остановив его сейчас, мы получим результаты непонятно в какие сроки", - рассказал Собянин.

Сейчас около 30 поликлиник строятся по новым стандартам. Ещё 50 уже открыты. А те здания, что достались в наследство с советских времен, полностью реконструируют, по сути, оставляя только несущие стены. Масштабная программа охватила половину московских объектов первичного звена здравоохранения. Это около 200 зданий. Внутри всё абсолютно по-новому. И, конечно, новый уровень комфорта. Столичные поликлиники теперь становятся клиентоориентированными.

"Мы из МФЦ работников, которые прошли школу искреннего сервиса, которая там создана, десантируем в поликлиники, чтобы они администрировали потоки пациентов. Оказывали немедицинскую помощь. Высвободившиеся силы медицинских работников отправили на контроль и диспансеризацию людей с целым букетом хронических заболеваний. Всё это вместе создаст, конечно, другую атмосферу. Со следующего года в масштабном порядке всё это запускаем", - сообщил Собянин.

На совещании президент заявил, что в ближайшие два года нужно в масштабах всей страны серьёзно активизировать работу по укреплению первичного звена системы здравоохранения.

"Речь идет о защите жизни и здоровья людей. Мы же прекрасно с вами понимаем, о чем идет речь. Насколько граждане удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощью - это главный интегральный показатель эффективности нашей работы. И здесь нужно добиваться наибольшего прогресса. Пока этот показатель достаточно скромный. И вы знаете об этом", - отметил Путин.

Требовательно президент относится и к выполнению других национальных проектов. Сроки выполняются не везде. Например, Владимир Путин поинтересовался программой развития и модернизации пассажирского транспорта. В этот момент министр транспорта шумно искал необходимые документы.

Путин: Спокойно. Спокойнее... Но реализация данной программы должна была начаться с 1 января 22 года. Она начнётся с 1 января 22 года?

Виталий Савельев: Да, мы надеемся на это. В данной части у нас формируется в соответствии с вашим поручением программа, где уже выделено сейчас порядка 44 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния.

Путин: Вы сказали, что надеетесь, что с 1 января 2022 года программа заработает. И назвали впечатляющие цифры финансирования. В целом, я так понимаю, что с финансированием проблем нет. Вопрос, программа-то сама готова или нет?

Савельев: Она готова. Находится в стадии согласования.

Путин: Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу уделить этому должное внимание, и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с началом года она действительно заработала.

Ещё одно поручение президента - это наращивание динамики строительства новых школ. За три года в 78 регионах уже введена в эксплуатацию 271 школа, а в планах за такой же срок - возвести ещё 1300. Более семи тысяч образовательных учреждений будет капитально отремонтировано. Средства на реализацию всех национальных планов будут выделены с учётом инфляции.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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