Россия призвала США серьезно отнестись к предложениям по безопасности

В пятницу текст документов опубликовали на сайте МИД

Россия призывает США самым серьёзным образом отнестись к инициативе Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель главы нашего МИД. Как подчеркнул Сергей Рябков, международная обстановка сейчас накалена, и в общих интересах снизить напряжённость. При этом особая ответственность лежит на России и США, как на крупнейших ядерных державах. В среду пакет предложений Москвы по этому вопросу был передан Вашингтону.

Проект договора о предоставлении взаимных гарантий безопасности, который обсуждался на переговорах Путина и Байдена, наконец-то стал достоянием общественности. Условно его можно разделить на две части. Одна из них касается России и НАТО. В частности, Москва предлагает альянсу вернуться на те позиции, которые он занимал до 1997 года. А также отметить план дальнейшего расширения за счет стран, которые ранее входили в состав Советского Союза.

"Знают в западных столицах и о российском настоятельно требовании к альянсу официально дезавуировать формулу своего бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут странами НАТО. В этих условиях для нас очевидна необходимость выхода на общее понимание, что в современном, взаимозависимом мире безопасность каждой страны может быть обеспечена только в рамках сотрудничества, в рамках международного права", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Россия настаивает на том, что НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию нашей страны. Не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе. Подтвердить, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников. А также дать обязательство не провоцировать друг друга. И создать горячие линии для экстренных контактов.

"С точки зрения формализации договоренностей для нас принципиально важно, чтобы гарантии российской безопасности были положены на бумагу и имели правовой, то есть максимально обязывающий с правовой точки зрения характер. Другого варианта нет. Поскольку характерной чертой нынешнего этапа отношений между РФ и коллективным западом является полное отсутствие доверия", - сообщил Рябков.

Юридические гарантии безопасности Москва хочет получить и от Вашингтона. В частности, ему предлагается на взаимной основе не размещать военные силы в тех районах, где это будет восприниматься одной из сторон в качестве угрозы национальной безопасности. Помимо этого, Россия настаивает на том, что необходимо воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков с ядерным и неядерным оснащением там, откуда они могут поражать цели на территории России или США. Отказаться от присутствия боевых кораблей, исходя из этих же принципов. Кроме того, Вашингтону предлагается взять обязательства не создавать военные базы на постсоветском пространстве. Отдельно прописано положение и касательно ракет средней и меньшей дальности, а также ядерного оружия:

"Стороны исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальной территории".

"Хотел бы отметить, что оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое. Они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе", - сказал Рябков.

Проекты этих документов, подчеркнули в российском МИД, уже переданы в Вашингтон и страны, входящие в состав НАТО. Переговоры с ними Москва готова начать незамедлительно.

Впрочем, пока никакого отклика не последовало. Хотя ситуация в целом крайне напряженная и требует принятия безотлагательных мер.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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