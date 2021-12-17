МИД опубликовал проекты соглашений по безопасности с США и НАТО

Москва настаивает на нерасширении альянса
В пятницу Министерство иностранных дел России опубликовало у себя на сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО в целом и Соединенными Штатами в частности.
Российская сторона настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении американцами и другими странами НАТО создающих угрозу Российской Федерации ударных систем вооружений на территории соседних с ней стран - как входящих, так и не входящих в альянс.
Кроме того, Москва предлагает следующее: согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО.
Россия призывает Штаты присоединиться к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД в Европе и выступает за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств.
"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", - сказано в тексте одного из документов.
Там также подчеркивается, что участники соглашения не рассматривают друг друга в качестве противников, поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов. Члены НАТО принимают обязательства, исключающие присоединение к альянсу Украины и других стран.
"Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны", - говорится в отельном договоре между Россией и США.
Вместе с тем там говорится, что стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории. Более того, Россия предлагает США обязаться не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
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