Новый Карибский кризис: Россия предпринимает шаги по защите своих интересов

Москва передает Вашингтону предложения по гарантиям безопасности

Сегодня многие политики, политологи, дипломаты и, что немаловажно, военные считают, что мир стоит на грани кризиса, который по угрозе для человечества сопоставим, а, возможно, и превосходит кризис карибский. Тогда, в 62 году, период военного и дипломатического противостояния США и СССР с угрозой применения ракет поставил планету перед лицом ядерной войны. Тогда катастрофу удалось предотвратить, а сам кризис в конечном итоге оказал большое влияние на пути решения спорных политических ситуаций. Решения путем договоров и договоренностей. И Москва уверена - именно сегодня, как никогда, нужны правовые гарантии безопасности в глобальном смысле. Понимая это, Россия как раз на этой неделе передала США свои предложения.

На этих кадрах американские истребители F-15 приземляются на авиабазе в Румынии. ВВС США прибыли сюда для "усиления присутствия НАТО" в регионе Чёрного моря. Об этом сообщается открыто - как очередной сигнал России, что альянс близко, в считанных минутах лёта. И плацдармов для размещения военных сил в Европе множество. Ещё угадай, откуда может быть нанесён удар.

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России. И мы поддерживаем усилия Украины приблизиться к членству в НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.

А это последнее заявление генсека Столтенберга, который прямо сказал о том, что альянс не пойдет на компромисс с Россией в требовании пересмотреть обещание "со временем принять" в НАТО Украину и Грузию. Важный вопрос - чем это обернётся дальше. Появление на территории Украины или в Восточной Европе американских гиперзвуковых или ядерных ракет может привести к повторению так называемого "Карибского кризиса".

"Чем ближе такого рода системы будут появляться у наших границ, тем выше риски дестабилизации, тем определённее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с "Карибским кризисом", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Тогда, в начале 60-х, США разместили в Турции ракеты, которые позволяли нанести ядерный удар по Москве с временем подлета всего в 10 минут. Ракеты средней дальности появились в Италии и Великобритании. В ответ на прямую угрозу СССР направили свои баллистические и тактические ракеты с ядерными боевыми частями на Кубу. Узнав об этом, Вашингтон взял Остров свободы в блокаду и всерьёз намеревался его бомбить. Две сверхдержавы в течение нескольких дней были на грани начала реальной ядерной войны.

"Размещение советских ракет на Кубе было неким револьвером у виска Соединённых Штатов. Тогда Советский Союз выходил на совершенно новый уровень конкуренции и соперничества с Соединёнными Штатами. И для Кеннеди это был шок. И для всего военно-политического руководства США это было шоком. Сегодня ситуация схожа, но схожа она по атмосфере. По международной обстановке, которая сложилась вокруг России", - рассуждает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Американские представители прямо говорят о политике сдерживания нашей страны. Пока ни о какой реальной войне нет и речи. Все разговоры не больше чем спекуляция, но этим оправдываются новые агрессивные действия. Вашингтон угрожает прислать дополнительный контингент военных в Восточную Европу. В Чёрном море границы дозволенного прощупывают натовские корабли и самолёты-разведчики. США и их союзники постоянно увеличивают свою военную активность.

Во время советско-американского противостояния Вашингтон пошёл на переговоры только после того, как почувствовал реальную угрозу своей безопасности. Едва Москва разместила ядерные ракеты на Кубе, США сделали необходимые выводы и согласились на взаимный вывод наступательных вооружений.

"Карибский кризис стал некой красной чертой, после которой Соединенные Штаты начали полномасштабный диалог с Советским Союзом. И сегодня очевидно, что Соединённые Штаты будут дальше наглеть, по-хамски себя вести, усиливать политику сдерживания России - это будет до тех пор, пока мы будем это позволять делать. До первой нашей жесткой реакции. Вот мы пытаемся выстроить диалог на основе хладнокровия, некой такой рациональности. Но Соединённые Штаты и Запад это хладнокровие воспринимает как чувство слабости", - говорит Константин Блохин.

Россия уже в очередной раз методами дипломатии пытается уйти от конфронтации. Но тон становится всё решительнее - известно, что Владимир Путин во время переговоров с Джо Байденом говорил о важности незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, что НАТО перестанет расширяться на восток. И никакие ракеты, или любое другое угрожающее нам натовское вооружение не появится на Украине. На этой неделе в Москву прилетала помощник госсекретаря США Карен Донфрид - с собой она увезла уже оформленные предложения нашей страны по гарантиям безопасности. Ключевые параметры озвучены российским МИДом - наша страна предлагает на бумаге зафиксировать обязательства о максимальной военной сдержанности и остановить расширение НАТО на границах 1997 года. Это значит, что Россия требует от альянса "официально дезавуировать формулу своего Бухарестского саммита 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО" (из заявления Рябкова).

Если Россию и на этот раз не расслышат, она может и вправе предпринять весьма убедительные шаги по защите своих интересов. Тем более, при сегодняшнем развитии военных технологий никакая Куба в принципе не нужна. Наша страна обладает гиперзвуковыми ракетами, способными долететь в любую точку планеты за считанные минуты. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что поддерживает требования Москвы о гарантиях безопасности и хорошо осведомлён об этой идее. Китайская газета Global Times, которая распространяется во всём мире и, по сути, выражает точку зрения правительства КНР, в этот день вышла с разгромной статьей американской политики сдерживания.

В российском МИДе уже заявили, что готовы незамедлительно встретиться с представителями НАТО для обсуждения гарантий безопасности. Пока есть надежда, что усилиями дипломатов, а не военных удастся выйти на какие-то принципиальные стратегические договорённости. Сравнимых с теми, на которые вышли Никсон и Брежнев в 70-ые годы. Надежды американцев, что каким-то образом удастся повторить то, что было в конце 80-х, когда им удалось одержать победу в холодной войне, оправданы вряд ли.

Пётр Вершинин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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