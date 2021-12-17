"Моральное падение": бывшие соратники отворачиваются от Зеленского

Что рассказал бывший глава Офиса президента Украины?

На этой неделе украинцы узнали о себе и своем будущем много нового и интересного. Им сообщили что они - обезьяны, причем, опасные, а вовсе не люди, которые на майдане вроде как совершили эволюционный прыжок из отсталого русского мира в европейский Эдем. Узнали также, что задняя красная часть обезьяны - это как раз то, что неминуемо накроет всю Украину, если не дай Бог, температура зимой упадет до минус 15.

Интервью с бывшим главой Офиса президента Украины Гордон называет одним из лучших в своей карьере. Оно и понятно: экс-чиновник высокого уровня, рассказывая о своей работе в команде Зеленского, не стеснялся в выражениях и эмоциях. Предаваясь воспоминаниям, матерился и тяжело вздыхал.

В мировой практике, конечно же, есть масса примеров, когда экс-чиновники подобного ранга раскрывали и государственные тайны, и секреты своих бывших боссов. Но, описывая Зеленского, Богдан переплюнул всех.

"Я не видел такого дна морального падения. Никогда. Ни у Януковича даже. Если бы это было хоть как-то объяснимо, я бы понял. Я могу понять предательство за деньги, но я не могу понять предательство идеи. Не могу понять. Мы все его будем ненавидеть через короткое время не потому что он что-то украл, а потому что у него был шанс", - рассказал Андрей Богдан.

Но шанс - и теперь об это можно говорить уверенно - упущен окончательно. За это люди, плотно работавшие с Зеленским, теперь его уже не просто не любят, а откровенно предают. И в этом смысле Богдан не одинок. Недавно Климкин, бывший глава МИДа, признал, что Украина, на самом деле, никому не нужна и служит лишь полигоном в большом геополитическом противостоянии. Экс-министр внутренних дел Аваков тоже раскритиковал санкции СНБО, обвинил Офис президента в узурпации власти, да и вообще заявил, что до Зеленского было лучше.

Но неадекватными в команде Зеленского оказались не только депутаты. Бывший замглавы МВД после инцидента был уволен. По требованию президента. Но, как выяснили украинские журналисты, обкладывающий матом автоинспектора большой чиновник был назначен на должность также исключительно благодаря Зеленскому. Гогилашвили - муж Марии Левченко, личного секретаря президента. Но это не единственное его "деловое качество". Как говорят теперь многие, он напрямую поставлял психоактивные вещества в Офис президента. И, возможно, даже самому главе государства. Такие намеки пока не получили документального подтверждения. Но на странное поведение Зеленского указал и Богдан в своем интервью.

"Маниакально-депрессивный психоз, "биполярочка". Это не болезнь, это расстройство. То, что было на пресс-конференции, это была "биполярочка". Маниакально ты чем-то заряжен, вот есть идея, которая дороже тебе жизни", - рассказал Богдан.

Впрочем, тема наркотической зависимости Зеленского не нова. Но сейчас её активно подхватили и раскручивают все кому не лень, включая даже тех, кто еще недавно состоял в "команде Зе". Расчет простой: если не удастся собрать 300 депутатских голосов для импичмента президента, то можно объявить его недееспособным по заключению врача. Тем более, что повод для такого заключения, очень вероятно, что найдется.

Впрочем, обсуждать всерьез есть что и кроме вероятной наркозависимости украинского президента. Богдан за трехчасовое интервью наговорил столько, что хватит на несколько месяцев вперед. Об офшорах Зеленского, о причинах экономического кризиса, об агентах в окружении президента, о неукомплектованности армии и о том, с чем столкнутся простые украинцы уже совсем скоро.

Против украинского президента ополчились все. Бывшие соратники, журналисты, которые пели ему дифирамбы. Но самое опасное для Зеленского даже не это. Теперь против него самые опытные игроки украинского истеблишмента. Критика звучит с телеканалов Ахметова, которого глава государства обвинил в попытке госпереворота, который, кстати, так и не состоялся. Но репрессии, судя по всему, последуют. Сесть должны все те, кто еще совсем недавно горячо поддерживал президента. Но удивляться нечему.

"То, что сейчас так Гордон вел интервью с Богданом, не значит, что через неделю он не будет его поливать нечистотами и говорить: Боже мой, какие это ужасные люди. Так было со многими, с тем же Зеленским, с Лукашенко. Так что вот это бурление, как в сельском туалете, куда бросили дрожжи", - говорит политолог Александр Дудчак.

И кого на этот раз такое бурление выкинет в большие кабинеты? пока остается вопросом. Ну а пока Гордон обратился к Генпрокурору, СБУ, полицию, и посольства западных стран с вопросом: так все-таки посадят его или нет.

Александр Огородников, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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