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Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске

09:41
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Один пассажир погиб

Автобус столкнулся с автомобилем на встречной полосе в Мурманской области. По разным данным, пострадали 13 или 14 человек. Один пассажир погиб.
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"В 07.00 в Кольском районе Мурманской области, в населенном пункте Междуречье, на автодороге местного значения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали 15 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы, 11 - амбулаторно", - сообщили в экстренных службах.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел вечером в воскресенье на первом километре автодороги Мишуково-Снежногорск. Пострадали 13 человек, один погиб, приводит информацию сотрудника ведомства РИА Новости.

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