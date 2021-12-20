Штамм "омикрон" стал доминирующим в Великобритании

В странах Европы вводят новые ограничения

Всё больше стран вынуждены вводить жёсткие ограничения из-за стремительного распространения штамма "омикрон". В Великобритании эта вариация уже стала доминирующей.

Власти заявили о реальном риске для системы здравоохранения и рекомендовали жителям максимально ограничить контакты перед праздниками. Однако некоторые решили проигнорировать ситуацию. В преддверии Рождества по всей стране прошли масштабные вечеринки, сообщает "ТВ Центр".

Жёсткий локдаун начался в Нидерландах. Там закрыты учебные заведения. А спортивные мероприятия теперь проходят без зрителей. Кроме того, сотрудников предприятий рекомендовано перевести на удалённый режим.

А в Бельгии очередная многотысячная акция ковид-диссидентов завершилась столкновениями с полицией. Митингующие забрасывали правоохранителей камнями и петардами, те в ответ применили слезоточивый газ. А в Вене на улицы вышли несколько тысяч человек, чтобы выразить поддержку медицинским работникам. В память о жертвах пандемии собравшиеся зажгли свечи и фонарики.

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