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Нидерланды вводят жёсткий локдаун из-за омикрона

12:09
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Закрываются торговые центры и музеи

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 274 миллиона. Стремительно распространяется штамм омикрон. По данным ВОЗ, новую мутацию выявили уже в 89 странах. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти вводят жёсткие ограничения. Локдаун объявлен в Нидерландах, чрезвычайное положение - в столице Великобритании. О новых ограничениях объявили в Австрии и Германии.
Байден отказался вводить локдаун из-за омикрон-штамма

Несмотря на угрозу для здоровья, в Европе по-прежнему большое число противников санитарных мер. Территорию вокруг Даунинг-стрит заволокло дымом горящих файеров. Сотни лондонцев пришли к резиденции премьер-министра требовать отмены чрезвычайного положения, введенного мэром британской столицы, сообщает "ТВ Центр".

Из общего числа инфицированных коронавирусом лондонцев, омикрон выявлен у 83%. За минувшие сутки новый штамм подтверждён более чем у 10 тысяч жителей королевства. Берлин, помимо уже действующих запретов, ужесточил меры для приезжающих из Великобритании. С 20 декабря, им предписан двухнедельный карантин. В Германии также прошли манифестации против ограничений.

Новые требования к гостям из Великобритании вводит и Австрия. С 20 декабря в страну пустят только вакцинированных, переболевших или людей имеющих отрицательный ПЦР-тест.

В последние дни жители Нидерландов спешили купить рождественские подарки. А уже сегодня в стране - локдаун. Закрываются все торговые центры, музеи, салоны красоты, школы и вузы. До 14 января будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

В США, по прогнозам врачей, омикрон станет доминирующим штаммов в течении нескольких недель. Впрочем, в этом предпраздничном сезоне американцы столкнулись с ещё одной проблемой. Катастрофически не хватает Санта- Клаусов. Пригласить его домой, чтобы поздравить детей, практически невозможно даже за высокие гонорары. Артисты, которые обычно исполняли роль сказочного дедушки, а это мужчины в возрасте от 60 лет, сегодня наотрез отказываются от работы, опасаясь подхватить коронавирус.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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