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Порошенко предъявили обвинение в госизмене

17:02
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Ранее Государственное бюро расследований пыталось вручить экс-президенту повестку

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что бывшему президенту страны Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене.

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"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене", - сказал Турчинов (цитата по ТАСС).

Ранее следователи пытались вручить Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок из Донбасса угля.  Политик представителей правоохранительных органов проигнорировал.

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.

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