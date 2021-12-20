Порошенко предъявили обвинение в госизмене

Ранее Государственное бюро расследований пыталось вручить экс-президенту повестку

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что бывшему президенту страны Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене.

"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене", - сказал Турчинов (цитата по ТАСС).

Ранее следователи пытались вручить Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок из Донбасса угля. Политик представителей правоохранительных органов проигнорировал.

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.

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