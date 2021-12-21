"Показать "козу" американцам": что грозит Порошенко на Украине

Политолог прокомментировал обвинение, предъявленное экс-президенту Украины

Если Порошенко вернётся на Украину, грозит ли ему арест? Может ли бывший президент рассчитывать на покровительство западных партнёров? Какие планы для Украины готовят в США и как понимать заявление Джозефа Байдена о подготовке к предотвращению загадочного российского вторжения?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Института политических исследований Сергеем Марковым.

"Главный субъект в Украине – это внешний центр управления, США и Британия. У них разные приказы. Медведчука американцы приказали Зеленскому арестовать, а Порошенко запретили арестовывать. Но сейчас Зеленский хочет "козу показать" американцам", - рассказал Марков.

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