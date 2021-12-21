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В США умер первый пациент с омикрон-штаммом

09:15
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В стране побит очередной суточный антирекорд

Омикрон-штамм стал доминирующим в США. Новую мутацию коронавируса выявили уже в 45 из 50 штатов. Хуже всего дела обстоят в Нью-Йорке, сообщает "ТВ Центр".
ВОЗ: подтверждено, что "омикрон" заражает привитых

Накануне побит очередной суточный антирекорд - инфицированы около 23 с половиной тысяч человек. Прямо на улицах развернуты пункты тестирования и все равно выстраиваются очереди. А в Техасе зафиксирована первая смерть от "омикрона". Как сообщает телеканал ABC, жертвой стал невакцинированный мужчина 50 лет.

ПЦР-тест пришлось сдавать и президенту США - заболел сотрудник Белого дома, с которым тесно контактировал Джо Байден. Результат отрицательный. Во вторник американский лидер намерен обратиться к нации в связи с резким распространением африканского штамма.

Доминирует новая мутация и в Великобритании. В Лондоне уже несколько дней действует режим ЧС. Из-за всплеска заболеваемости решено отменить новогодние торжества на Трафальгарской площади. Премьер Джонсон экстренно собрал заседание кабмина.

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