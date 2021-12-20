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Назван необходимый для нейтрализации "омикрона" уровень антител

12:39
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Цифра во много раз выше, чем принятая ранее

Уровень антител, необходимый для нейтрализации организмом омикрон-штамма коронавируса, во много раз превосходит тот, который боролся с первоначальной разновидностью COVID-19. Двойная вакцинация не справится с этой задачей, считает президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу.

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"Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма", - цитирует Палу газета Corriere della Sera.

В случае принятой сейчас  двойной вакцинации "омикрон" может обойти как антитела, полученные после прививки, так и появившиеся после выздоровления. Палу считает, что в этом случае эффективна будет третья доза прививки.

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