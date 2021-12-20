ВОЗ: подтверждено, что "омикрон" заражает привитых

И распространяется значительно быстрее, чем "дельта"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о появившихся подтверждениях опасности штамма коронавируса "омикрон".

"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - приводит слова главы ВОЗ РИА "Новости".

Гебрейесус уточнил, что в 2021 количество смертей от COVID-19 превышает 3,3 миллиона человек.

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу предположил, что уровень антител, необходимый для нейтрализации организмом омикрон-штамма, во много раз превосходит тот, который боролся с первоначальной разновидностью COVID-19.

Новый штамм впервые обнаружили в середине ноября в Ботсване и ЮАР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram