ВОЗ: подтверждено, что "омикрон" заражает привитых

И распространяется значительно быстрее, чем "дельта"
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о появившихся подтверждениях опасности штамма коронавируса "омикрон".
"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - приводит слова главы ВОЗ РИА "Новости".
Гебрейесус уточнил, что в 2021 количество смертей от COVID-19 превышает 3,3 миллиона человек.
Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу предположил, что уровень антител, необходимый для нейтрализации организмом омикрон-штамма, во много раз превосходит тот, который боролся с первоначальной разновидностью COVID-19.
Новый штамм впервые обнаружили в середине ноября в Ботсване и ЮАР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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