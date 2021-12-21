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В сирийский Тартус прибыла делегация из России

08:56
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Депутаты Госдумы побывали в местной школе

Настоящий предновогодний десант из России прибыл в Сирию. Представители Госдумы, общественных организаций и столичные чиновники посетили Тартус. Они привезли подарки в школу, где учатся дети, чьи отцы погибли на войне.  А потом делегация побывала на пункте базирования Хмеймим.
Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским беженцам

Эти бронемашины сегодня хорошо знают по всей Сирии. В составе колонн российские военные полицейские патрулируют стратегически важные автотрассы и обеспечивают безопасность гуманитарных акций, число которых с 2015 года превысило три тысячи. Практически ежедневно в каком-либо из населенных пунктов жителям раздают продуктовые наборы, а нуждающиеся могут получить квалифицированную помощь российских военных медиков. Прежде всего? она требуется детям. Как и просто внимание. Многие из них в результате войны стали сиротами.

В эту школу в Тартусе депутаты Госдумы, представители правительства Москвы и общественной организации ветеранов "Боевое братство" приехали неслучайно. Здесь обучаются 800 детей погибших сирийских военнослужащих. Приехали гости не с пустыми руками. Привезли ноутбуки, принтеры и, конечно, подарки к Новому году. А в ответ - самое главное, детские улыбки и песни на русском языке, который в этой школе - обязательный предмет.

Такие поездки продолжатся и в будущем, а пока на полках школьной библиотеки прибавилось несколько десятков книг на русском языке.

Победа над терроризмом далась Сирии очень тяжело и была бы невозможна без помощи России. В Хмеймиме делегация из Москвы возложила цветы к бюстам погибших летчиков и посадила деревья. Этой традиции на нашей авиабазе уже шесть лет.

Алексей Платонов, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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