Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности

Российский МИД представил проекты на прошлой неделе

Москва ждёт оперативный ответ на предложения по диалогу и гарантиям безопасности от США и НАТО. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Позицию России уже поддержал Китай. Однако Запад продолжает вооружать Украину и создавать напряжённость у наших границ.

Проекты гарантий безопасности, представленные Москвой, в Вашингтоне рассматривали почти неделю и пришли к выводу - предложения России не учитывают вопросы, волнующие США.

На минувшей неделе российский МИД представил проекты Договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности России и стран НАТО. Документ исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.

Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, включая Украину. Но именно близ Киева сейчас работают эксперты Пентагона - оценивают систему противовоздушной обороны. Вашингтон продает Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун". Киев также просит часть американских вооружений, которые ранее предназначались Афганистану. Евросоюз предоставит Киеву 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. При этом американские самолеты и корабли продолжат находиться в Черном море вблизи российских границ.

"Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать. Черное море — это часть международных вод. Мы наблюдаем и подтверждаем скопление российских войск у границ с Украиной", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Именно этой мнимой угрозой и оправдывают свои действия в Пентагоне. Хотя российская сторона неоднократно подчеркивала - движение наших войск по своей территории допустимо и никого волновать не должно. А предложенные Москвой гарантии безопасности - не ультиматум, подчеркнули в российском МИДе, отметив, впрочем, что время полутонов в диалоге с НАТО прошло.

"Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово, прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза. Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров", - отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Позицию Москвы поддержали в Пекине. МИД КНР заявил - предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие в мире, а американцам следует отказаться от менталитета холодной войны. Советник президента США Джейк Салливан по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой по множеству каналов, включая двусторонние контакты, а также советы Россия-НАТО и ОБСЕ.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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