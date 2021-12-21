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Начало пожара в ТЦ "Лента" в Томске попало на видео

12:15
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Эвакуированы более 100 человек

Пожарные ищут очаг возгорания в торговом центре "Лента" в Томске.

ЧП произошел по адресу: улица Елизаровых, 13. Из здания валит густой и плотный дым.

"На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по области.

По данным местных СМИ, на месте пожара работают 24 единицы техники и 76 человек. Эвакуированы более 100 человек. Причины пожара выясняются, в соцсетях пишут, что воспламенилась пиротехника. 

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