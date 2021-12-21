Начало пожара в ТЦ "Лента" в Томске попало на видео

Эвакуированы более 100 человек
Пожарные ищут очаг возгорания в торговом центре "Лента" в Томске.
ЧП произошел по адресу: улица Елизаровых, 13. Из здания валит густой и плотный дым.
"На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по области.
По данным местных СМИ, на месте пожара работают 24 единицы техники и 76 человек. Эвакуированы более 100 человек. Причины пожара выясняются, в соцсетях пишут, что воспламенилась пиротехника.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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