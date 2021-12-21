Два человека пострадали в ДТП с машиной главы Кузбасса

Столкнулись шесть авто

Водители иномарок Renault и Toyota пострадали в ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Госпитализированы двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в региональном центре медицины катастроф.

Сам губернатор не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.

ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева произошло 21 декабря на трассе Кемерово–Новокузнецк. Глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная" в город Прокопьевск.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, сначала столкнулись два автомобиля Hino, через несколько минут экстренно затормозивший грузовик MAN врезался в кроссовер Renault Duster. Еще спустя некоторое время водитель Toyota Corolla, подъезжая к месту аварии и пытаясь избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mercedes, в котором ехал Цивилев.

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