ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека пострадали в ДТП с машиной главы Кузбасса

12:43
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Столкнулись шесть авто

Водители иномарок Renault и Toyota пострадали в ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле

Госпитализированы двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в региональном центре медицины катастроф.

Сам губернатор не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.

ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева произошло 21 декабря на трассе Кемерово–Новокузнецк. Глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная" в город Прокопьевск.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, сначала столкнулись два автомобиля Hino, через несколько минут экстренно затормозивший грузовик MAN врезался в кроссовер Renault Duster. Еще спустя некоторое время водитель Toyota Corolla, подъезжая к месту аварии и пытаясь избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mercedes, в котором ехал Цивилев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием машиной главы Кузбасса
Последствия ДТП с участием машиной главы Кузбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.