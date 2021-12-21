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Консул Китая попал в массовое ДТП на западе Москвы

13:28
  • вторник
  • 21 декабря 2021

По уточненным данным, повреждены 20 машин

Автомобиль с дипломатическими номерами попал в массовое ДТП на западе Москвы. Как выяснилось, это машина посольства Китая в России, за рулем находился консул КНР. К счастью, дипломат не пострадал.
Появилось видео с виновником массового ДТП на ТТК в Москве

По уточненным данным, в результате массового ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК на западе Москвы повреждены 20 автомобилей. Есть пострадавшие.

"По предварительным данным, от действий водителя автомобиля "Форд" механические повреждения получили 20 автомобилей. В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжелые", - приводит комментарий пресс-службы столичной Госавтоинспекции агентство ТАСС.

Массовое ДТП на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло утром 21 декабря. Предполагают, что виновником столкновения стал водитель автомобиля "Форд",  его проверяют на алкоголь. Ранее агентства сообщали о 13 и 15 участниках ДТП и об одном пострадавшем.

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