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Избившие фигуриста Соловьева оказались студентами юрфака из Читы

15:02
  • среда
  • 22 декабря 2021

Что стало причиной конфликта и в каком состоянии сейчас спортсмен?

Московская полиция возбудила уголовное дело после избиения фигуриста Дмитрия Соловьева в центре Москве. В ночь на вторник олимпийский чемпион выходил со своей девушкой из караоке-бара, когда на него накинулись трое неизвестных и начали бить по голове. Двоих подозреваемых удалось задержать по горячим следам.
Олимпийского чемпиона Соловьева избили в Москве

На опубликованных в интернете кадрах один из компании молодых людей, явно под градусом, пытается доказать 32-летнему олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву, как якобы ведут себя настоящие мужчины. Вот только сам 18-летний хулиган поступает отнюдь не по-мужски. Толпой набрасываются на спортсмена и бьют ногами по голове.

Двое хулиганов валят оппонента на землю. После первого удара Дмитрий ударяется головой об дверь. Один из их компании, вероятно, самый трезвый, понимает, что ссора зашла слишком далеко и пытается разнять дерущихся. Дмитрий Соловьев отдыхал в одном из заведений в центре Москвы вместе со своей возлюбленной, членом сборной России по керлингу Анной Сидоровой.

Пара отдыхала в караоке-клубе. По словам менеджера фигуриста, на выходе трое незнакомцев начали приставать к Анне и другим девушкам из компании. Дмитрий заступился за них и попросил проявить уважение, но в ответ полетели кулаки.

Нападавших уже задержала полиция. Сейчас они дают показания. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

"Ими оказались двое молодых людей 2003 года рождения. Граждане России, уроженцы города Читы. Студенты юридических факультетов вузов города Москвы", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Дмитрий Соловьев экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. По словам врачей, у него тяжёлая травма головы. Сейчас он под наблюдением нейрохирургов. Анна Сидорова рассказала, что дебоширы просили отменить вызов полиции, уладить все мирным путём. Предлагали деньги. Но сейчас речь о примирении уже не идёт, признаётся спортсменка. Травмы могут оказаться довольно серьёзными.

Дмитрий Соловьев - мировая звезда в танцах на льду. В паре с Екатериной Бобровой они стали олимпийскими чемпионами в 2014 году в Сочи, а в Пхенчхане выиграли серебро. По словам друзей фигуриста, Дмитрий никогда не участвовал в драках и вообще в профессиональной среде его знают как самого спокойного спортсмена. Однако теперь полученные травмы могут поставить крест на его карьере.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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