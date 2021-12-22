Лавров: переговоры по гарантиям безопасности начнутся в первые дни 2022-го

Дискуссии России с США и НАТО не могут быть бесконечными

Переговоры России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности – это огромная работа. Тем не менее, они не могут быть бесконечными, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Первый раунд, по словам министра, состоится в самом начале нового года.

"Конечно, вопрос у многих возникает "а что, если?". Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей содержится в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем. И, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили, - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Лавров также отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления относительно российских предложений по гарантиям безопасности в Европе.

Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток.

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