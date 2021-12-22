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Россия может зеркально ответить на ситуацию с RT DE

14:50
  • среда
  • 22 декабря 2021

Дискриминация в отношении российских медиа продолжается

Новому немецкоязычному телеканалу RT отказали в трансляции в Европе. Это было сделано с подачи медиарегулятора Германии, который фактически вынудил оператора спутниковой связи прекратить вещание СМИ.
Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе

В Москве такое решение назвали прямым препятствованием работе журналистов и информационной сегрегацией. Как отметил глава нашего МИДа Сергей Лавров, дискриминация в отношении российских медиа наблюдается уже многие годы. И сейчас немецкие власти сделали всё, чтобы создать негативный образ канала в обществе и среди официальных структур.

Министр не исключил, что на отказ в вещании России придется ответить зеркально. Напомним, канал на немецком языке заработал всего неделю назад, практически сразу YouTube заблокировал его интернет-трансляцию на своей платформе, сообщает "ТВ Центр".

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