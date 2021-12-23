ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Энергетикой занимаются политики": эксперт объяснил газовый кризис в Европе

09:01
  • четверг
  • 23 декабря 2021

В ЕС теперь иначе оценивают свою ультралиберальную модель газового рынка

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил причины, а также возможные последствия перебоев с транзитом газа через Польшу. На вопросы ведущего ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Европа обвинила Россию в дефиците газа

В беседе была затронута ситуация на рынке энергоресурсов в целом, а также подведены общие экономические итоги уходящего года.

"Европа сейчас по-другому смотрит на свою ультралиберальную модель газового рынка. Они говорят, что, может быть, стоит снова ввести долгосрочные контракты. И, наверное, надо централизованно закупать газ для хранилищ на зиму. К сожалению, в Европе энергетикой занимаются политики, а не инженеры. Из-за этого такие проблемы", - рассказал Пикин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.