"Энергетикой занимаются политики": эксперт объяснил газовый кризис в Европе

В ЕС теперь иначе оценивают свою ультралиберальную модель газового рынка

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил причины, а также возможные последствия перебоев с транзитом газа через Польшу. На вопросы ведущего ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В беседе была затронута ситуация на рынке энергоресурсов в целом, а также подведены общие экономические итоги уходящего года.

"Европа сейчас по-другому смотрит на свою ультралиберальную модель газового рынка. Они говорят, что, может быть, стоит снова ввести долгосрочные контракты. И, наверное, надо централизованно закупать газ для хранилищ на зиму. К сожалению, в Европе энергетикой занимаются политики, а не инженеры. Из-за этого такие проблемы", - рассказал Пикин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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